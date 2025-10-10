Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Бостон» обыграл «Чикаго» в овертайме в матче НХЛ

В ночь с 9 на 10 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.

В составе победителей голами отметились Кейси Миттельштадт, Таннер Жанно, Элиас Линдхольм и Фрейзер Минтен.

В составе «Блэкхоукс» заброшенные шайбы записали на свой счёт Коннор Бедард, Луис Кревьер и Андре Бураковски.

Российские хоккеисты Никита Задоров и Марат Хуснутдинов (оба «Бостон») и Илья Михеев («Чикаго») результативными действиями не отметились. У белорусского защитника гостей Артёма Левшунова голевая передача.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующей игре «Бостон» встретится дома с «Баффало». «Чикаго» сыграет на своём льду с «Монреалем». Оба матча пройдут 12 октября.