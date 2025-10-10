Скидки
Бостон Брюинз – Чикаго Блэкхоукс, результат матча 10 октября 2025, счет 4:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Бостон» обыграл «Чикаго» в овертайме в матче НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 9 на 10 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Миттельштадт – 03:53     1:1 Бедард (Бураковски, Дак) – 08:19     1:2 Кревьер (Бедард, Фолиньо) – 22:22     2:2 Жанно (Эйссимонт, Йокихарью) – 29:10     3:2 Линдхольм (Заха, Пастрняк) – 40:15 (pp)     3:3 Бураковски (Левшунов, Назар) – 42:22     4:3 Минтен – 62:12    

В составе победителей голами отметились Кейси Миттельштадт, Таннер Жанно, Элиас Линдхольм и Фрейзер Минтен.

В составе «Блэкхоукс» заброшенные шайбы записали на свой счёт Коннор Бедард, Луис Кревьер и Андре Бураковски.

Российские хоккеисты Никита Задоров и Марат Хуснутдинов (оба «Бостон») и Илья Михеев («Чикаго») результативными действиями не отметились. У белорусского защитника гостей Артёма Левшунова голевая передача.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующей игре «Бостон» встретится дома с «Баффало». «Чикаго» сыграет на своём льду с «Монреалем». Оба матча пройдут 12 октября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
