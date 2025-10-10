Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Миннесота» разгромила «Сент-Луис» в матче НХЛ, у Капризова ассистентский хет-трик

В ночь с 9 на 10 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» (Сент-Луис, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:0.

В составе победителей голами отметились Райан Хартман (2), Мэтт Болди, Йоэль Эрикссон Эк и Марко Росси.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов записал на свой счёт ассистентский хет-трик. У форварда из России Якова Тренина голевая передача на вторую шайбу Хартмана.

Российские хоккеисты Павел Бучневич и Алексей Торопченко (оба «Сент-Луис»), Владимир Тарасенко («Миннесота») результативными действиями не отметились.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче «Сент-Луис Блюз» встретится в гостях с «Калгари Флэймз» 11 октября. «Миннесота Уайлд» сыграет дома с «Коламбус Блю Джекетс» 12 октября.