Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сент-Луис Блюз – Миннесота Уайлд, результат матча 10 октября 2025, счет 0:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Миннесота» разгромила «Сент-Луис» в матче НХЛ, у Капризова ассистентский хет-трик
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 9 на 10 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» (Сент-Луис, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
0 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хартман (Юханссон) – 15:54     0:2 Болди (Капризов, Росси) – 17:30     0:3 Эрикссон Эк (Капризов, Болди) – 32:27 (pp)     0:4 Хартман (Тренин) – 37:36     0:5 Росси (Капризов, Болди) – 47:27    

В составе победителей голами отметились Райан Хартман (2), Мэтт Болди, Йоэль Эрикссон Эк и Марко Росси.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов записал на свой счёт ассистентский хет-трик. У форварда из России Якова Тренина голевая передача на вторую шайбу Хартмана.

Российские хоккеисты Павел Бучневич и Алексей Торопченко (оба «Сент-Луис»), Владимир Тарасенко («Миннесота») результативными действиями не отметились.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче «Сент-Луис Блюз» встретится в гостях с «Калгари Флэймз» 11 октября. «Миннесота Уайлд» сыграет дома с «Коламбус Блю Джекетс» 12 октября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» в первом матче нового сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android