Гол Воронкова не помог «Коламбусу» избежать поражения от «Нэшвилла»
Поделиться
В ночь с 9 на 10 октября мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ нового сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Бантинг (Хаула) – 06:45 1:1 Воронков (Сиверсон, Матейчук) – 16:01 2:1 О'Райлли (Форсберг, Йози) – 42:41 (pp)
В составе гостей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Дмитрий Воронков. Его одноклубники Кирилл Марченко и защитник Иван Проворов результативными действиями не отметились, как и нападающий «Предаторз» Фёдор Свечков.
Голы «Нэшвилла» на счету Майкла Бантинга и Райана О'Райлли.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Комментарии
- 10 октября 2025
-
06:40
-
05:55
-
05:45
-
05:40
-
05:25
-
05:16
-
04:53
-
04:50
-
04:41
-
04:39
-
04:37
-
04:22
-
03:39
-
02:58
-
02:39
- 9 октября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:16
-
23:02
-
22:45
-
22:43
-
22:40
-
22:37
-
22:31
-
22:13
-
21:52
-
21:44
-
21:40
-
21:27
-
21:20
-
21:15
-
21:10
-
21:02
-
20:39