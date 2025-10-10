Гол Воронкова не помог «Коламбусу» избежать поражения от «Нэшвилла»

В ночь с 9 на 10 октября мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ нового сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 2:1.

В составе гостей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Дмитрий Воронков. Его одноклубники Кирилл Марченко и защитник Иван Проворов результативными действиями не отметились, как и нападающий «Предаторз» Фёдор Свечков.

Голы «Нэшвилла» на счету Майкла Бантинга и Райана О'Райлли.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.