Главная Хоккей Новости

Нэшвилл Предаторз — Коламбус Блю Джекетс, результат матча 10 октября 2025, счет 2:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол Воронкова не помог «Коламбусу» избежать поражения от «Нэшвилла»
Комментарии

В ночь с 9 на 10 октября мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ нового сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Бантинг (Хаула) – 06:45     1:1 Воронков (Сиверсон, Матейчук) – 16:01     2:1 О'Райлли (Форсберг, Йози) – 42:41 (pp)    

В составе гостей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Дмитрий Воронков. Его одноклубники Кирилл Марченко и защитник Иван Проворов результативными действиями не отметились, как и нападающий «Предаторз» Фёдор Свечков.

Голы «Нэшвилла» на счету Майкла Бантинга и Райана О'Райлли.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

