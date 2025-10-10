Скидки
Виннипег Джетс — Даллас Старз, результат матча 10 октября 2025, счет 4:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Обладатель Президентского кубка «Виннипег» начал новый сезон НХЛ поражением от «Далласа»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 9 на 10 октября мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился первый для обоих соперников матч регулярного чемпионата НХЛ нового сезона-2025/2026 между лучшим клубом регулярки-2024/2025 «Виннипег Джетс» и «Даллас Старз». Гости выиграли встречу со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 5
Даллас Старз
Даллас
0:1 Рантанен (Хинц, Стил) – 03:15     1:1 Коннор (Шайфли, Виларди) – 06:19     1:2 Лундквист (Рантанен, Робертсон) – 15:24     1:3 Робертсон (Рантанен, Хинц) – 41:01 (pp)     1:4 Сегин (Дюшейн, Харли) – 41:35     1:5 Джонстон (Лундквист, Харли) – 43:23     2:5 Бэррон – 49:53 (sh)     3:5 Коннор (Шайфли, Демело) – 51:09 (sh)     4:5 Коннор (Шайфли, Демело) – 56:57    

В составе «Джетс» хет-трик оформил Кайл Коннор, ещё один гол на счету Моргана Бэррона, две шайбы из четырёх «Виннипег» забросил в меньшинстве. За «Даллас» отличились Микко Рантанен, Нильс Лундквист, Джейсон Робертсон, Тайлер Сегин и Уайатт Джонстон.

Российские игроки обеих команд — нападающие Владислав Наместников и Никита Чибриков (оба — «Джетс») и защитник Илья Любушкин («Старз») — результативными действиями не отметились.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Комментарии
