Обладатель Президентского кубка «Виннипег» начал новый сезон НХЛ поражением от «Далласа»

В ночь с 9 на 10 октября мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился первый для обоих соперников матч регулярного чемпионата НХЛ нового сезона-2025/2026 между лучшим клубом регулярки-2024/2025 «Виннипег Джетс» и «Даллас Старз». Гости выиграли встречу со счётом 5:4.
В составе «Джетс» хет-трик оформил Кайл Коннор, ещё один гол на счету Моргана Бэррона, две шайбы из четырёх «Виннипег» забросил в меньшинстве. За «Даллас» отличились Микко Рантанен, Нильс Лундквист, Джейсон Робертсон, Тайлер Сегин и Уайатт Джонстон.
Российские игроки обеих команд — нападающие Владислав Наместников и Никита Чибриков (оба — «Джетс») и защитник Илья Любушкин («Старз») — результативными действиями не отметились.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
