НХЛ признала 39-летнего Малкина первой звездой матча «Питтсбург» — «Айлендерс», отняв гол
39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был признан экспертами НХЛ первой звездой домашнего матча регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3). На счету Малкина в этой игре три результативные передачи. Изначально на Евгения была записана первая заброшенная шайба «Пингвинз» в этой игре, но в итоговом протоколе её переписали на Рикарда Ракелля, оставив Малкину в этом эпизоде ассист.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Малкин (Кросби, Ракелль) – 03:23 (pp) 1:1 Друен (Шефер) – 12:02 1:2 Палмьери (Барзал, Мейфилд) – 24:04 2:2 Брунике (Холландер, Новак) – 25:41 3:2 Кросби (Малкин, Ракелль) – 28:58 (pp) 3:3 Шабанов (Хольмстрём) – 39:19 4:3 Бразо (Малкин, Манта) – 54:21
Второй звездой матча стал 19-летний защитник «Питтсбурга» Харрисон Брунике, забросивший свою первую шайбу в НХЛ. Статус третьей звезды достался нападающему «Пингвинз» Джастину Бразо.
