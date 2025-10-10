Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ признала 39-летнего Малкина первой звездой матча «Питтсбург» — «Айлендерс», отняв гол

НХЛ признала 39-летнего Малкина первой звездой матча «Питтсбург» — «Айлендерс», отняв гол
Комментарии

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был признан экспертами НХЛ первой звездой домашнего матча регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3). На счету Малкина в этой игре три результативные передачи. Изначально на Евгения была записана первая заброшенная шайба «Пингвинз» в этой игре, но в итоговом протоколе её переписали на Рикарда Ракелля, оставив Малкину в этом эпизоде ассист.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Малкин (Кросби, Ракелль) – 03:23 (pp)     1:1 Друен (Шефер) – 12:02     1:2 Палмьери (Барзал, Мейфилд) – 24:04     2:2 Брунике (Холландер, Новак) – 25:41     3:2 Кросби (Малкин, Ракелль) – 28:58 (pp)     3:3 Шабанов (Хольмстрём) – 39:19     4:3 Бразо (Малкин, Манта) – 54:21    

Второй звездой матча стал 19-летний защитник «Питтсбурга» Харрисон Брунике, забросивший свою первую шайбу в НХЛ. Статус третьей звезды достался нападающему «Пингвинз» Джастину Бразо.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Малкин и Ковальчук провели совместную тренировку

Материалы по теме
Видео
Пять очков Малкина и Кросби помогли «Питтсбургу» одолеть «Айлендерс». У Шабанова — гол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android