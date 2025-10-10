НХЛ признала 39-летнего Малкина первой звездой матча «Питтсбург» — «Айлендерс», отняв гол

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был признан экспертами НХЛ первой звездой домашнего матча регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3). На счету Малкина в этой игре три результативные передачи. Изначально на Евгения была записана первая заброшенная шайба «Пингвинз» в этой игре, но в итоговом протоколе её переписали на Рикарда Ракелля, оставив Малкину в этом эпизоде ассист.

Второй звездой матча стал 19-летний защитник «Питтсбурга» Харрисон Брунике, забросивший свою первую шайбу в НХЛ. Статус третьей звезды достался нападающему «Пингвинз» Джастину Бразо.

