Колорадо Эвеланш — Юта Мамонт, результат матча 10 октября 2025, счет 2:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Шайба Натана Маккиннона принесла «Колорадо» победу над «Ютой»
Комментарии

В ночь с 9 на 10 октября мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ нового сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Юта Мамонт». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 1
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Колтон (Друри, Олофссон) – 10:57     1:1 Гюнтер (Келлер, Шмальц) – 37:48 (pp)     2:1 Маккиннон (Макар, Нечас) – 42:52 (pp)    

В составе хозяев победная шайба в большинстве на счету нападающего Натана Маккиннона, также за «Эвеланш» отличился Росс Колтон. Единственный гол «Мамонт» в большинстве забил Дилан Гюнтер.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин и защитники «Юты» Михаил Сергачёв и Дмитрий Симашев результативными действиями не отметились.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
