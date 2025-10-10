Шайба Натана Маккиннона принесла «Колорадо» победу над «Ютой»
В ночь с 9 на 10 октября мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ нового сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Юта Мамонт». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 1
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Колтон (Друри, Олофссон) – 10:57 1:1 Гюнтер (Келлер, Шмальц) – 37:48 (pp) 2:1 Маккиннон (Макар, Нечас) – 42:52 (pp)
В составе хозяев победная шайба в большинстве на счету нападающего Натана Маккиннона, также за «Эвеланш» отличился Росс Колтон. Единственный гол «Мамонт» в большинстве забил Дилан Гюнтер.
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин и защитники «Юты» Михаил Сергачёв и Дмитрий Симашев результативными действиями не отметились.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
