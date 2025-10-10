Евгений Малкин прокомментировал победу «Питтсбурга» над «Айлендерс»

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин дал комментарий по итогам домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3).

«Я уже говорил раньше — если это мой последний год, я просто наслаждаюсь каждым моментом. У меня был длинный путь. Но я хочу просто играть», — приводит слова Малкина пресс-служба «Питтсбурга».

После матча «Питтсбург» — «Айлендерс» Малкин был признан экспертами НХЛ его первой звездой. В изначальном протоколе на его счету были шайба и две результативные передачи, в итоговом у Евгения отняли гол, заменив его на третий ассист.

Видео: Малкин и Кросби подарили Овечкину часы в честь рекорда