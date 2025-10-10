Евгений Малкин прокомментировал победу «Питтсбурга» над «Айлендерс»
Поделиться
39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин дал комментарий по итогам домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Малкин (Кросби, Ракелль) – 03:23 (pp) 1:1 Друен (Шефер) – 12:02 1:2 Палмьери (Барзал, Мейфилд) – 24:04 2:2 Брунике (Холландер, Новак) – 25:41 3:2 Кросби (Малкин, Ракелль) – 28:58 (pp) 3:3 Шабанов (Хольмстрём) – 39:19 4:3 Бразо (Малкин, Манта) – 54:21
«Я уже говорил раньше — если это мой последний год, я просто наслаждаюсь каждым моментом. У меня был длинный путь. Но я хочу просто играть», — приводит слова Малкина пресс-служба «Питтсбурга».
После матча «Питтсбург» — «Айлендерс» Малкин был признан экспертами НХЛ его первой звездой. В изначальном протоколе на его счету были шайба и две результативные передачи, в итоговом у Евгения отняли гол, заменив его на третий ассист.
Видео: Малкин и Кросби подарили Овечкину часы в честь рекорда
Комментарии
- 10 октября 2025
-
08:20
-
08:06
-
07:56
-
07:53
-
07:29
-
07:16
-
07:10
-
06:49
-
06:40
-
05:55
-
05:45
-
05:40
-
05:25
-
05:16
-
04:53
-
04:50
-
04:41
-
04:39
-
04:37
-
04:22
-
03:39
-
02:58
-
02:39
- 9 октября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:16
-
23:02
-
22:45
-
22:43
-
22:40
-
22:37
-
22:31
-
22:13
-
21:52