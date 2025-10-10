Скидки
Евгений Малкин прокомментировал победу «Питтсбурга» над «Айлендерс»

Евгений Малкин прокомментировал победу «Питтсбурга» над «Айлендерс»
39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин дал комментарий по итогам домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Малкин (Кросби, Ракелль) – 03:23 (pp)     1:1 Друен (Шефер) – 12:02     1:2 Палмьери (Барзал, Мейфилд) – 24:04     2:2 Брунике (Холландер, Новак) – 25:41     3:2 Кросби (Малкин, Ракелль) – 28:58 (pp)     3:3 Шабанов (Хольмстрём) – 39:19     4:3 Бразо (Малкин, Манта) – 54:21    

«Я уже говорил раньше — если это мой последний год, я просто наслаждаюсь каждым моментом. У меня был длинный путь. Но я хочу просто играть», — приводит слова Малкина пресс-служба «Питтсбурга».

После матча «Питтсбург» — «Айлендерс» Малкин был признан экспертами НХЛ его первой звездой. В изначальном протоколе на его счету были шайба и две результативные передачи, в итоговом у Евгения отняли гол, заменив его на третий ассист.

