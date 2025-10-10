Скидки
Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин оформил 22-й шат-аут в НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин оформил 22-й шат-аут в своей карьере в НХЛ, это событие произошло в матч регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (4:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Трочек, Панарин) – 11:43     0:2 Суси – 54:46     0:3 Миллер (Шнайдер, Лафреньер) – 57:11     0:4 Фокс (Кэррик) – 57:25    

По этому показателю Шестёркин обошёл канадского вратаря Лорана Эдуара Шабо и занял восьмое место в истории франшизы. 22 «сухаря» российского голкипера с сезона 2020/21 — это второй результат среди вратарей НХЛ. Первое место занимает американский голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк с 31 шат-аутом.

В последнем матче за «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин сделал 37 сейвов и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

