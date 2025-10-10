Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин оформил 22-й шат-аут в НХЛ
Поделиться
Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин оформил 22-й шат-аут в своей карьере в НХЛ, это событие произошло в матч регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (4:0).
НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Трочек, Панарин) – 11:43 0:2 Суси – 54:46 0:3 Миллер (Шнайдер, Лафреньер) – 57:11 0:4 Фокс (Кэррик) – 57:25
По этому показателю Шестёркин обошёл канадского вратаря Лорана Эдуара Шабо и занял восьмое место в истории франшизы. 22 «сухаря» российского голкипера с сезона 2020/21 — это второй результат среди вратарей НХЛ. Первое место занимает американский голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк с 31 шат-аутом.
В последнем матче за «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин сделал 37 сейвов и сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 октября 2025
-
08:20
-
08:06
-
07:56
-
07:53
-
07:29
-
07:16
-
07:10
-
06:49
-
06:40
-
05:55
-
05:45
-
05:40
-
05:25
-
05:16
-
04:53
-
04:50
-
04:41
-
04:39
-
04:37
-
04:22
-
03:39
-
02:58
-
02:39
- 9 октября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:16
-
23:02
-
22:45
-
22:43
-
22:40
-
22:37
-
22:31
-
22:13
-
21:52