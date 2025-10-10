Скидки
Главная Хоккей Новости

Игорь Шестёркин признан первой звездой матча НХЛ «Баффало» — «Рейнджерс»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин был признан экспертами НХЛ первой звездой выездного матча регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (4:0). В активе Шестёркина 37 отражённых бросков в створ из 37 (100%) и оформленный шат-аут, который стал для него 22-м за карьеру.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Трочек, Панарин) – 11:43     0:2 Суси – 54:46     0:3 Миллер (Шнайдер, Лафреньер) – 57:11     0:4 Фокс (Кэррик) – 57:25    

Второй звездой матча стал нападающий «Рейнджерс» Алекси Лафреньер, набравший два очка — на его счету заброшенная шайба и результативная передача. Статус третьей звезды достался защитнику клуба из Нью-Йорка Карсону Суси, отметившемуся в протоколе встречи забитым голом.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Вратарь сборной России Игорь Шестёркин напугал охранников арены

