Гол Дорофеева помог «Вегасу» победить «Сан-Хосе» в OT, у Мухамадуллина с Орловым 3 ассиста

В ночь с 9 на 10 октября мск на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ нового сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.

В составе гостей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Павел Дорофеев. Ассистентский дубль на счету защитника «Сан-Хосе» Шакира Мухамадуллина, у его одноклубника Дмитрия Орлова один результативный пас.

За «Вегас» также забивали Бретт Хауден, Джек Айкел и Райлли Смит в овертайме. Авторами голов «Сан-Хосе» стали Джефф Скиннер, Александер Веннберг и швейцарец Филипп Курашёв.