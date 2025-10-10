Гол Дорофеева помог «Вегасу» победить «Сан-Хосе» в OT, у Мухамадуллина с Орловым 3 ассиста
В ночь с 9 на 10 октября мск на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ нового сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 4
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Скиннер (Делландреа, Мухамадуллин) – 05:31 1:1 Хауден (Колесар, Хаттон) – 08:09 2:1 Веннберг (Эклунд, Клингберг) – 26:59 (pp) 2:2 Дорофеев (Стоун, Айкел) – 34:22 (pp) 3:2 Курашев (Орлов, Мухамадуллин) – 42:59 3:3 Айкел (Стоун, Гертл) – 58:26 3:4 Смит (Теодор) – 61:24
В составе гостей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Павел Дорофеев. Ассистентский дубль на счету защитника «Сан-Хосе» Шакира Мухамадуллина, у его одноклубника Дмитрия Орлова один результативный пас.
За «Вегас» также забивали Бретт Хауден, Джек Айкел и Райлли Смит в овертайме. Авторами голов «Сан-Хосе» стали Джефф Скиннер, Александер Веннберг и швейцарец Филипп Курашёв.
