Передача Егора Шаранговича не спасла «Калгари» от поражения в Ванкувере

В ночь с 9 на 10 октября мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ нового сезона-2025/2026 между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Калгари Флэймз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:1.