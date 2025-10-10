Скидки
Ванкувер Кэнакс — Калгари Флэймз, результат матча 10 октября 2025, счет 5:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Передача Егора Шаранговича не спасла «Калгари» от поражения в Ванкувере
В ночь с 9 на 10 октября мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ нового сезона-2025/2026 между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Калгари Флэймз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Шервуд (О'Коннор) – 14:53     2:0 Хитил – 42:54     3:0 Хитил (Бэйнс) – 48:53     4:0 Леккеримяки (Кейн, Гарланд) – 51:43     4:1 Фрост (Шарангович, Фараби) – 53:06     5:1 Бёзер (Петтерссон, Дебраск) – 57:06    
