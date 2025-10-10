Дубль Кучерова и три очка Капризова в НХЛ, пары 1/4 финала МЧМ-2025. Главное к утру

Дубль российского форварда Никиты Кучерова не спас «Тампу-Бэй Лайтнинг» от поражения в матче с «Оттавой Сенаторз», ассистентский хет-трик нападающего Кирилла Капризова помог «Миннесоте Уайлд» разгромить «Сент-Луис Блюз» в НХЛ, стали известны все участники и пары 1/4 финала молодёжного ЧМ-2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».