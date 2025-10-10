Скидки
10 октября главные новости спорта, хоккей, НХЛ, КХЛ, футбол, МЧМ-2025, отбор к ЧМ-2026

Дубль Кучерова и три очка Капризова в НХЛ, пары 1/4 финала МЧМ-2025. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Дубль российского форварда Никиты Кучерова не спас «Тампу-Бэй Лайтнинг» от поражения в матче с «Оттавой Сенаторз», ассистентский хет-трик нападающего Кирилла Капризова помог «Миннесоте Уайлд» разгромить «Сент-Луис Блюз» в НХЛ, стали известны все участники и пары 1/4 финала молодёжного ЧМ-2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Дубль Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Оттавой», у Зуба шайба и передача.
  2. «Миннесота» разгромила «Сент-Луис» в матче НХЛ, у Капризова ассистентский хет-трик.
  3. Стали известны все участники и пары 1/4 финала молодёжного ЧМ-2025.
  4. Пять очков Малкина и Кросби помогли «Питтсбургу» одолеть «Айлендерс». У Шабанова — гол.
  5. «Шанхай» за 59 секунд до конца третьего периода вырвал победу у минского «Динамо».
  6. Гол Дорофеева помог «Вегасу» победить «Сан-Хосе» в OT, у Мухамадуллина с Орловым 3 ассиста
  7. Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» в первом матче нового сезона НХЛ.
  8. Гол Воронкова не помог «Коламбусу» избежать поражения от «Нэшвилла».
  9. Сборная Беларуси со счётом 0:6 проиграла Дании в матче отбора к ЧМ-2026.
  10. Сборная Австрии разгромила Сан-Марино 10:0 в отборе на ЧМ-2026. У Арнаутовича — покер
Топ-матчи пятницы: Россия — Иран, дерби «Динамо» — ЦСКА в КХЛ и Медведев на «тысячнике»
Топ-матчи пятницы: Россия — Иран, дерби «Динамо» — ЦСКА в КХЛ и Медведев на «тысячнике»
Результаты матчей НХЛ на 10 октября 2025 года
Комментарии
