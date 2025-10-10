Дубль Кучерова и три очка Капризова в НХЛ, пары 1/4 финала МЧМ-2025. Главное к утру
Дубль российского форварда Никиты Кучерова не спас «Тампу-Бэй Лайтнинг» от поражения в матче с «Оттавой Сенаторз», ассистентский хет-трик нападающего Кирилла Капризова помог «Миннесоте Уайлд» разгромить «Сент-Луис Блюз» в НХЛ, стали известны все участники и пары 1/4 финала молодёжного ЧМ-2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Дубль Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Оттавой», у Зуба шайба и передача.
- «Миннесота» разгромила «Сент-Луис» в матче НХЛ, у Капризова ассистентский хет-трик.
- Стали известны все участники и пары 1/4 финала молодёжного ЧМ-2025.
- Пять очков Малкина и Кросби помогли «Питтсбургу» одолеть «Айлендерс». У Шабанова — гол.
- «Шанхай» за 59 секунд до конца третьего периода вырвал победу у минского «Динамо».
- Гол Дорофеева помог «Вегасу» победить «Сан-Хосе» в OT, у Мухамадуллина с Орловым 3 ассиста
- Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» в первом матче нового сезона НХЛ.
- Гол Воронкова не помог «Коламбусу» избежать поражения от «Нэшвилла».
- Сборная Беларуси со счётом 0:6 проиграла Дании в матче отбора к ЧМ-2026.
- Сборная Австрии разгромила Сан-Марино 10:0 в отборе на ЧМ-2026. У Арнаутовича — покер
