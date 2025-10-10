Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей НХЛ на 10 октября 2025 года

В ночь на 9 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Детройт Ред Уингз» – «Монреаль Канадиенс» — 1:5;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Оттава Сенаторз» — 4:5;

«Флорида Пантерз» – «Филадельфия Флайерз» — 2:1;

«Баффало Сэйбрз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0:4;

«Бостон Брюинз» – «Чикаго Блэкхоукс» — 4:3 ОТ;

«Питтсбург Пингвинз» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:3;

«Каролина Харрикейнз» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 6:3;

«Нэшвилл Предаторз» – «Коламбус Блю Джекетс» — 2:1;

«Сент-Луис Блюз» – «Миннесота Уайлд» — 0:5;

«Виннипег Джетс» – «Даллас Старз» — 4:5;

«Колорадо Эвеланш» – «Юта Мамонт» — 2:1;

«Ванкувер Кэнакс» – «Калгари Флэймз» — 5:1;

«Сиэтл Кракен» – «Анахайм Дакс» — 3:1;

«Сан-Хосе Шаркс» – «Вегас Голден Найтс» — 3:4 ОТ.