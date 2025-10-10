Мэттью Шефер стал самым молодым защитником в истории НХЛ, набравшим очко в игре

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер в игре с «Питтсбург Пингвинз» (3:4) записал на свой счёт результативную передачу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Шефер стал самым молодым защитником в истории НХЛ, набравшим очко в игре. На момент игры ему исполнилось 18 лет и 34 дня. Ранее рекорд принадлежал Скотту Нидермайеру, который набрал очко в возрасте 18 лет и 46 дней.

В ночь на 10 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» закончилась победой хозяев со счётом 4:3.