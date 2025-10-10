Скидки
Хоккей

Мэттью Шефер стал самым молодым защитником в истории НХЛ, набравшим очко в игре

Комментарии

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер в игре с «Питтсбург Пингвинз» (3:4) записал на свой счёт результативную передачу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Шефер стал самым молодым защитником в истории НХЛ, набравшим очко в игре. На момент игры ему исполнилось 18 лет и 34 дня. Ранее рекорд принадлежал Скотту Нидермайеру, который набрал очко в возрасте 18 лет и 46 дней.

В ночь на 10 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Малкин (Кросби, Ракелль) – 03:23 (pp)     1:1 Друен (Шефер) – 12:02     1:2 Палмьери (Барзал, Мейфилд) – 24:04     2:2 Брунике (Холландер, Новак) – 25:41     3:2 Кросби (Малкин, Ракелль) – 28:58 (pp)     3:3 Шабанов (Хольмстрём) – 39:19     4:3 Бразо (Малкин, Манта) – 54:21    
