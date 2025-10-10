Скидки
«Красиво выиграть бы не получилось». Григоренко — о победе над «Барысом»

«Красиво выиграть бы не получилось». Григоренко — о победе над «Барысом»
Комментарии

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко высказался о победном матче с «Барысом» (3:2 ОТ) в Челябинске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
ОТ
Барыс
Астана
0:1 Мухаметов (Кайыржан, Шайхмедденов) – 01:12 (5x5)     1:1 Светлаков (Глотов, Гросс) – 22:48 (5x5)     1:2 Симонов (Уолш, Николишин) – 32:59 (5x4)     2:2 Кадейкин (Глотов, Дэй) – 39:21 (5x5)     3:2 Григоренко (Ливо) – 63:51 (3x3)    

— В общем, о ходе матча: что сегодня получилось, а где нужно ещё подтянуть?
— Очень здорово, что сумели победить. В такой непростой ситуации, когда четыре поражения подряд, красивой победы не получилось бы. Сегодня все терпели, старались. Не всё выходило, но благодаря командным усилиям добыли свои два очка.

— Первый домашний матч после непростого выезда: насколько сложно было перестроиться и найти свои скорости сегодня?
— Много игр на выезде, много перелётов. Рады вернуться домой, сыграть для своих болельщиков. Вчера провели хорошую тренировку, всё в порядке. Приятно снова играть в Челябинске.

— При счёте 2:2 напряжение было колоссальным. Как сохраняли хладнокровие на льду?
— В третьем периоде играли хорошо, особенно «5 на 5» — создавали моменты, надёжно действовали у своих ворот. Немного подвели эмоции в конце. Наше меньшинство уверенно оборонялось в овертайме, были хорошие шансы на победу, — сказал Григоренко «Чемпионату».

Новости. Хоккей
