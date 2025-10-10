«Красиво выиграть бы не получилось». Григоренко — о победе над «Барысом»

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко высказался о победном матче с «Барысом» (3:2 ОТ) в Челябинске.

— В общем, о ходе матча: что сегодня получилось, а где нужно ещё подтянуть?

— Очень здорово, что сумели победить. В такой непростой ситуации, когда четыре поражения подряд, красивой победы не получилось бы. Сегодня все терпели, старались. Не всё выходило, но благодаря командным усилиям добыли свои два очка.

— Первый домашний матч после непростого выезда: насколько сложно было перестроиться и найти свои скорости сегодня?

— Много игр на выезде, много перелётов. Рады вернуться домой, сыграть для своих болельщиков. Вчера провели хорошую тренировку, всё в порядке. Приятно снова играть в Челябинске.

— При счёте 2:2 напряжение было колоссальным. Как сохраняли хладнокровие на льду?

— В третьем периоде играли хорошо, особенно «5 на 5» — создавали моменты, надёжно действовали у своих ворот. Немного подвели эмоции в конце. Наше меньшинство уверенно оборонялось в овертайме, были хорошие шансы на победу, — сказал Григоренко «Чемпионату».