Главная Хоккей Новости

Григоренко — о победном голе «Трактора» в овертайме: важно сохранять концентрацию

Григоренко — о победном голе «Трактора» в овертайме: важно сохранять концентрацию
Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко прокомментировал свой победный гол в овертайме игры с «Барысом» (3:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
ОТ
Барыс
Астана
0:1 Мухаметов (Кайыржан, Шайхмедденов) – 01:12 (5x5)     1:1 Светлаков (Глотов, Гросс) – 22:48 (5x5)     1:2 Симонов (Уолш, Николишин) – 32:59 (5x4)     2:2 Кадейкин (Глотов, Дэй) – 39:21 (5x5)     3:2 Григоренко (Ливо) – 63:51 (3x3)    

— В овертайме всё решает одно касание. Насколько важно сохранять концентрацию в такие моменты?
— В такие моменты важно сохранять концентрацию. Цена ошибки велика. Ливо здорово поборолся за шайбу, отдал её, и я сделал бросок.

— Когда матч дошёл до овертайма, арена буквально взорвалась. Насколько помогает такая атмосфера в решающие моменты?
— У нас один из лучших фанатских секторов в лиге, отличные болельщики. Приятно здесь играть. Сегодня у меня первая домашняя игра в сезоне — много эмоций. Здорово, что удалось порадовать наших болельщиков.

— Уже в субботу матч с «Локомотивом». Что нужно улучшить, чтобы подойти к этой игре в оптимальном состоянии?
— Нужно улучшить игру в неравных составах — в большинстве и в меньшинстве. Это будет ключ к победе в матче с «Локомотивом», — сказал Григоренко «Чемпионату».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

