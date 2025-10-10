Григоренко — о победном голе «Трактора» в овертайме: важно сохранять концентрацию

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко прокомментировал свой победный гол в овертайме игры с «Барысом» (3:2 ОТ).
— В овертайме всё решает одно касание. Насколько важно сохранять концентрацию в такие моменты?
— В такие моменты важно сохранять концентрацию. Цена ошибки велика. Ливо здорово поборолся за шайбу, отдал её, и я сделал бросок.
— Когда матч дошёл до овертайма, арена буквально взорвалась. Насколько помогает такая атмосфера в решающие моменты?
— У нас один из лучших фанатских секторов в лиге, отличные болельщики. Приятно здесь играть. Сегодня у меня первая домашняя игра в сезоне — много эмоций. Здорово, что удалось порадовать наших болельщиков.
— Уже в субботу матч с «Локомотивом». Что нужно улучшить, чтобы подойти к этой игре в оптимальном состоянии?
— Нужно улучшить игру в неравных составах — в большинстве и в меньшинстве. Это будет ключ к победе в матче с «Локомотивом», — сказал Григоренко «Чемпионату».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
- 10 октября 2025
-
09:45
-
09:34
-
09:20
-
09:12
-
09:00
-
08:51
-
08:35
-
08:30
-
08:20
-
08:06
-
07:56
-
07:53
-
07:29
-
07:16
-
07:10
-
06:49
-
06:40
-
05:55
-
05:45
-
05:40
-
05:25
-
05:16
-
04:53
-
04:50
-
04:41
-
04:39
-
04:37
-
04:22
-
03:39
-
02:58
-
02:39
- 9 октября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:16