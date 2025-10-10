Григоренко — о победном голе «Трактора» в овертайме: важно сохранять концентрацию

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко прокомментировал свой победный гол в овертайме игры с «Барысом» (3:2 ОТ).

— В овертайме всё решает одно касание. Насколько важно сохранять концентрацию в такие моменты?

— В такие моменты важно сохранять концентрацию. Цена ошибки велика. Ливо здорово поборолся за шайбу, отдал её, и я сделал бросок.

— Когда матч дошёл до овертайма, арена буквально взорвалась. Насколько помогает такая атмосфера в решающие моменты?

— У нас один из лучших фанатских секторов в лиге, отличные болельщики. Приятно здесь играть. Сегодня у меня первая домашняя игра в сезоне — много эмоций. Здорово, что удалось порадовать наших болельщиков.

— Уже в субботу матч с «Локомотивом». Что нужно улучшить, чтобы подойти к этой игре в оптимальном состоянии?

— Нужно улучшить игру в неравных составах — в большинстве и в меньшинстве. Это будет ключ к победе в матче с «Локомотивом», — сказал Григоренко «Чемпионату».

