Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей КХЛ на 10 октября 2025 года

Сегодня, 10 октября, состоятся пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 10 октября 2025 года:

17:00. «Автомобилист» – «Авангард»;

17:00. «Металлург» Мг – «Торпедо»;

18:00. «Лада» – «Сибирь»;

19:30. «Динамо» М – ЦСКА;

19:30. «Спартак» – «Салават Юлаев».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 20 очками после 13 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 22 очка после 13 встреч.