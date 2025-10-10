Дорофеев установил рекорд «Вегаса» по количеству голов в первых двух играх сезона

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев в матче с «Сан-Хосе Шаркс» забросил шайбу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для форварда она стала четвёртой в первых двух играх сезона. Ранее Павел оформил хет-трик в первой игре сезона с «Лос-Анджелес Кингз» (4:5 Б). Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, данный показатель является рекордом для «Вегаса».

В ночь с 9 на 10 октября мск на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ нового сезона-2025/2026 между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Вегас Голден Найтс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.