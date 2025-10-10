Скидки
Дорофеев установил рекорд «Вегаса» по количеству голов в первых двух играх сезона

Комментарии

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев в матче с «Сан-Хосе Шаркс» забросил шайбу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для форварда она стала четвёртой в первых двух играх сезона. Ранее Павел оформил хет-трик в первой игре сезона с «Лос-Анджелес Кингз» (4:5 Б). Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, данный показатель является рекордом для «Вегаса».

В ночь с 9 на 10 октября мск на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ нового сезона-2025/2026 между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Вегас Голден Найтс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 4
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Скиннер (Делландреа, Мухамадуллин) – 05:31     1:1 Хауден (Колесар, Хаттон) – 08:09     2:1 Веннберг (Эклунд, Клингберг) – 26:59 (pp)     2:2 Дорофеев (Стоун, Айкел) – 34:22 (pp)     3:2 Курашев (Орлов, Мухамадуллин) – 42:59     3:3 Айкел (Стоун, Гертл) – 58:26     3:4 Смит (Теодор) – 61:24    
Первый хет-трик сезона НХЛ — русский! Дорофеев побьётся за титул лучшего снайпера?
Первый хет-трик сезона НХЛ — русский! Дорофеев побьётся за титул лучшего снайпера?
