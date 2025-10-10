Скидки
Расписание матчей ВХЛ на 10 октября 2025 года

Расписание матчей ВХЛ на 10 октября 2025 года
Сегодня, 10 октября, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 10 октября 2025 года (время московское):

17:30. «Кристалл» – «Рязань-ВДВ»;
18:00. ЦСК ВВС – «Ижсталь»;
18:30. «Нефтяник» – «Олимпия»;
18:30. «Барс» – «Торос»;
19:00. «Дизель» – АКМ;
19:00. «Челны» – «Молот».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 24 очка в 13 встречах. Второе место занимает «Магнитка». Тройку замыкает новокузнецкий «Металлург».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

