Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Арсений Грицюк коротко прокомментировал свой дебют в НХЛ

Нападающий Арсений Грицюк коротко прокомментировал свой дебют в НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк коротко прокомментировал свой дебют в НХЛ во встрече с «Каролиной Харрикейнз».

«Не такой дебют я ожидал...» — написал Грицюк в своём телеграм-канале.

24-летний нападающий провёл на площадке 9 минут 52 секунды, не отметился результативными действиями и завершил игру с показателем полезности «-2». Россиянин остался без бросков по воротам (как в створ, так и мимо), применил один силовой приём и допустил две потери.

В ночь с 9 на 10 октября мск на льду арены «Леново Центр» в Роли завершился матч регулярного чемпионата НХЛ нового сезона-2025/2026 между «Каролиной Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Холл (Гостисбер, Никишин) – 04:06     1:1 Хэмилтон (Братт, Хьюз) – 28:15     2:1 Миллер (Каррье) – 29:23     2:2 Гласс (Хьюз) – 33:54     3:2 Миллер (Ахо, Блейк) – 50:21 (pp)     3:3 Братт (Песке, Хьюз) – 51:38     4:3 Джарвис (Ахо, Гостисбер) – 57:17     5:3 Джарвис – 59:05     6:3 Робинсон (Холл, Котканиеми) – 59:47    
Материалы по теме
Видео
Передача защитника Никишина помогла «Каролине» переиграть «Нью-Джерси»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android