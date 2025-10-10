Нападающий Арсений Грицюк коротко прокомментировал свой дебют в НХЛ
Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк коротко прокомментировал свой дебют в НХЛ во встрече с «Каролиной Харрикейнз».
«Не такой дебют я ожидал...» — написал Грицюк в своём телеграм-канале.
24-летний нападающий провёл на площадке 9 минут 52 секунды, не отметился результативными действиями и завершил игру с показателем полезности «-2». Россиянин остался без бросков по воротам (как в створ, так и мимо), применил один силовой приём и допустил две потери.
В ночь с 9 на 10 октября мск на льду арены «Леново Центр» в Роли завершился матч регулярного чемпионата НХЛ нового сезона-2025/2026 между «Каролиной Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Холл (Гостисбер, Никишин) – 04:06 1:1 Хэмилтон (Братт, Хьюз) – 28:15 2:1 Миллер (Каррье) – 29:23 2:2 Гласс (Хьюз) – 33:54 3:2 Миллер (Ахо, Блейк) – 50:21 (pp) 3:3 Братт (Песке, Хьюз) – 51:38 4:3 Джарвис (Ахо, Гостисбер) – 57:17 5:3 Джарвис – 59:05 6:3 Робинсон (Холл, Котканиеми) – 59:47
