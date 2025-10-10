Нападающий Арсений Грицюк коротко прокомментировал свой дебют в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк коротко прокомментировал свой дебют в НХЛ во встрече с «Каролиной Харрикейнз».

«Не такой дебют я ожидал...» — написал Грицюк в своём телеграм-канале.

24-летний нападающий провёл на площадке 9 минут 52 секунды, не отметился результативными действиями и завершил игру с показателем полезности «-2». Россиянин остался без бросков по воротам (как в створ, так и мимо), применил один силовой приём и допустил две потери.

В ночь с 9 на 10 октября мск на льду арены «Леново Центр» в Роли завершился матч регулярного чемпионата НХЛ нового сезона-2025/2026 между «Каролиной Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.