Расписание матчей МХЛ на 10 октября 2025 года

Сегодня, 10 октября, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 10 октября 2025 года (время московское):

16:30. «Толпар» – «Омские Ястребы»;

18:30. МХК «Динамо» СПб – «Алмаз»;

18:30. «Чайка» – МХК «Молот»;

19:00. «СКА-1946» – «Локо»;

19:00. «АКМ Новомосковск» – «Сибирские Снайперы»;

19:00. Академия Михайлова – «Красная Армия».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Красная Армия» с 22 очками после 11 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 21 очко после 11 матчей. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.