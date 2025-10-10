Евгений Малкин повторил достижение Марио Лемье за «Питтсбург» 25-летней давности

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3) записал на свой счёт три результативные передачи.

Таким образом, за две стартовые игры сезона форвард отдал пять результативных передач. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, последним игроком «пингвинов», кто отдал пять ассистов в двух стартовых матчах регулярки, был Марио Лемье в сезоне-2000/2001. Тогда канадский нападающий забросил две шайбы и отдал пять передач. Последним игроком «Питтсбурга», кто отдавал две и более передачи в двух стартовых играх сезона, был Сидни Кросби — два гола и четыре ассиста в сезоне-2022/2023.