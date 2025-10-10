Скидки
Главная Хоккей Новости

Евгений Малкин повторил достижение Марио Лемье за «Питтсбург» 25-летней давности

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3) записал на свой счёт три результативные передачи.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Малкин (Кросби, Ракелль) – 03:23 (pp)     1:1 Друен (Шефер) – 12:02     1:2 Палмьери (Барзал, Мейфилд) – 24:04     2:2 Брунике (Холландер, Новак) – 25:41     3:2 Кросби (Малкин, Ракелль) – 28:58 (pp)     3:3 Шабанов (Хольмстрём) – 39:19     4:3 Бразо (Малкин, Манта) – 54:21    

Таким образом, за две стартовые игры сезона форвард отдал пять результативных передач. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, последним игроком «пингвинов», кто отдал пять ассистов в двух стартовых матчах регулярки, был Марио Лемье в сезоне-2000/2001. Тогда канадский нападающий забросил две шайбы и отдал пять передач. Последним игроком «Питтсбурга», кто отдавал две и более передачи в двух стартовых играх сезона, был Сидни Кросби — два гола и четыре ассиста в сезоне-2022/2023.

