Капризов стал вторым игроком «Миннесоты», кто отдал три передачи в стартовом матче сезона

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече с «Сент-Луис Блюз» записал на свой счёт ассистентский хет-трик.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов стал вторым игроком «дикарей», кто отдал три передачи в стартовом матче сезона. Первым был Пьер-Марк Бушар 5 октября 2005 года.

Напомним, в ночь с 9 на 10 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» (Сент-Луис, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:0. В следующем матче «Миннесота» дома примет «Коламбус Блю Джекетс» 12 октября.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
0 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хартман (Юханссон) – 15:54     0:2 Болди (Капризов, Росси) – 17:30     0:3 Эрикссон Эк (Капризов, Болди) – 32:27 (pp)     0:4 Хартман (Тренин) – 37:36     0:5 Росси (Капризов, Болди) – 47:27    
