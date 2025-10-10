Капризов стал вторым игроком «Миннесоты», кто отдал три передачи в стартовом матче сезона

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече с «Сент-Луис Блюз» записал на свой счёт ассистентский хет-трик.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов стал вторым игроком «дикарей», кто отдал три передачи в стартовом матче сезона. Первым был Пьер-Марк Бушар 5 октября 2005 года.

Напомним, в ночь с 9 на 10 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» (Сент-Луис, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:0. В следующем матче «Миннесота» дома примет «Коламбус Блю Джекетс» 12 октября.