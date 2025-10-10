Скидки
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин — первая звезда игрового дня НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин был признан первой звездой игрового дня НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. В активе Шестёркина 37 отражённых бросков в створ из 37 (100%) в матче с «Баффало Сэйбрз» (4:0) и оформленный шат-аут, который стал для него 22-м за карьеру.

Второй звездой дня признан американский нападающий «Оттавы Сенаторз» Шейн Пинто, который в игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:4) оформил дубль и отдал результативную передачу.

Третьей звездой игрового дня признан голкипер «Миннесоты Уайлд» Филип Густавссон, который во встрече с «Сент-Луис Блюз» (5:0) отразил все 26 бросков по своим воротам.

