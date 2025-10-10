Скидки
«Он нереально хорош». Лафреньер — об игре голкипера «Рейнджерс» Шестёркина

Канадский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Алекси Лафреньер высоко оценил игру российского голкипера «синерубашечников» Игоря Шестёркина.

«Игорь просто невероятен. Год за годом он для нас тот самый парень. Поэтому мы стараемся дать ему как можно меньше работы, но он был снова нереально хорош», — приводит слова Лафреньера сайт НХЛ.

Напомним, Игорь Шестёркин был признан первой звездой игрового дня НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. В активе Шестёркина 37 отражённых бросков в створ из 37 (100%) в матче с «Баффало Сэйбрз» (4:0) и оформленный шат-аут, который стал для него 22-м за карьеру. В следующей игре «Рейнджерс» встретятся с «Питтсбург Пингвинз» 12 октября.

