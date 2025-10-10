Скидки
Главная Хоккей Новости

«Питтсбург» провёл встречу с «Айлендерс» в третьем комплекте формы
«Питтсбург Пингвинз» провёл домашнюю встречу с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3) в третьем комплекте формы, сообщает пресс-служба «пингвинов».

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Ракелль (Малкин, Кросби) – 03:23 (pp)     1:1 Друен (Шефер) – 12:02     1:2 Палмьери (Барзал, Мейфилд) – 24:04     2:2 Брунике (Холландер, Новак) – 25:41     3:2 Кросби (Малкин, Ракелль) – 28:58 (pp)     3:3 Шабанов (Хольмстрём) – 39:19     4:3 Бразо (Малкин, Манта) – 54:21    

Фото: «Питтсбург Пингвинз»

Фото: «Питтсбург Пингвинз»

«В качестве эмблемы выделяется отдельно стоящий пингвин на коньках. Три чёрные полосы на рукавах имитируют три реки Питтсбурга – Аллегейни, Огайо и Мононгахила. Буквы и цифры вдохновлены исторической системой трамвайной линии Питтсбурга, а петля на нижней части спины футболки изображает культовый жёлтый мост. Завершающий элемент на внутренней стороне воротника – сине-белая клетчатая расцветка, напоминающая городской флаг и печать, расположенные по обе стороны от слова «Питтсбург». В этом сезоне «пингвины» выступят в третьей форме 11 раз», — сказано в сообщении команды.

Видео
Пять очков Малкина и Кросби помогли «Питтсбургу» одолеть «Айлендерс». У Шабанова — гол
