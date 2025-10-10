«Питтсбург» провёл встречу с «Айлендерс» в третьем комплекте формы

«Питтсбург Пингвинз» провёл домашнюю встречу с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3) в третьем комплекте формы, сообщает пресс-служба «пингвинов».

Фото: «Питтсбург Пингвинз»

«В качестве эмблемы выделяется отдельно стоящий пингвин на коньках. Три чёрные полосы на рукавах имитируют три реки Питтсбурга – Аллегейни, Огайо и Мононгахила. Буквы и цифры вдохновлены исторической системой трамвайной линии Питтсбурга, а петля на нижней части спины футболки изображает культовый жёлтый мост. Завершающий элемент на внутренней стороне воротника – сине-белая клетчатая расцветка, напоминающая городской флаг и печать, расположенные по обе стороны от слова «Питтсбург». В этом сезоне «пингвины» выступят в третьей форме 11 раз», — сказано в сообщении команды.