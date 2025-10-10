Нападающий «Шанхая» Ник Меркли: пришли на второй период, а у нас уже 2:0

Нападающий «Шанхайских Драконов» Ник Меркли рассказал о втором голе китайской команды в ворота минского «Динамо» (3:2), который судьи засчитали в первом перерыве.

— Ник, я назвала бы тебя лучшим сегодня. Ты успел везде, где был так нужен команде.

— А я помню наш разговор, что, если дам интервью после игры, забью гол снова (смеётся). Спасибо, я рад стараться. На самом деле мы немного подсели во втором периоде, дали возможность команде соперника сравнять счёт и будто подарить возможность забрать или поделить как-то очки. Сегодня было приятно забивать с Рендуличем на последней минуте, я максимально доволен таким завершением игры.

— Насколько приятно было узнать, что, пока вы отдыхали, вам назначили заброшенную шайбу?

— Вышло забавно, потому что когда есть сомнения, то их проверяют. А тут как-то не было просмотра, и мы ушли с полной уверенностью, что у нас 1:0, без каких-то претензий или недоверий. А потом мы приходим на второй период, и тут нам говорят: «Ребята, у вас-то был гол, засчитываем» (смеётся). Ну реально сумасшедшая игра, я с таким не сталкивался, — сказал Меркли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.