Главная Хоккей Новости

Ник Меркли: «Спартак» просто хорошо сыграл дома

Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Ник Меркли оценил гостевое поражение от «Спартака» (0:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 0
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Коростелёв (Орлов, Порядин) – 08:40 (5x4)     2:0 Тодд (Ружичка) – 25:31 (5x5)     3:0 Мальцев (Ружичка, Тодд) – 38:40 (5x4)    

— У меня были опасения, что после Москвы приедете морально разбитыми для игры с Минском.
— Да, что-то со «Спартаком» совсем не пошла игра. Вообще мы так и не поняли, чего так слабо сыграли, не могу назвать каких-то нюансов. Мы старались, но совершенно был не наш день, и настроение было вернуться на родную арену, сделать своеобразный «рестарт». Здесь есть болельщики, наша площадка, а это уже своеобразный «плюс один» к уверенности.

— Да и долгих перелётов не было, просто фактор игры в гостях?
— Слушай, ну сыграли ребята в хороший хоккей у себя дома. Это тоже важно. Главное — учиться на ошибках, и нам больше их не повторять, — сказал Меркли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

