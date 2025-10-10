Скидки
Ник Меркли: доверяю Карееву, у «Шанхая» два хороших вратаря

Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Ник Меркли высоко оценил игру вратаря команды Андрея Кареева.

— Ваша команда всё пополняется и расцветает. Один из новичков почти стал белорусом.
— Немного смешно (улыбается). Хоккейный мир тесный, мы мимолётно играли с Кевином Лабанком. Недолго, но хватило, чтобы наладить дружеские отношения. Вот Маккегга я вообще не знаю, пока знакомимся. Говорят, крутой парень.

— Доверяешь Карееву? Для меня пока Патрик Рыбар ваш первый номер.
— Эй, вообще у Эндрю на спине номер «1», и он сегодня был суперкрут. Я ему доверяю абсолютно, сегодня был важный для него матч. Оба голкипера радуют «Драконов», так же как Патрик, Эндрю сделал всё от него возможное. Когда в чемпионате оба кипера в деле – это уже здорово.

— Скоро снова увидишь джерси Минска на «СКА Арене». Есть ожидания?
— Скажу так – не проваливать второй период, как сегодня. А значит, быть лучше, — сказал Меркли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

