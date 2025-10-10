Скидки
Андрей Назаров назвал главного конкурента КХЛ. Это не НХЛ

Известный тренер Андрей Назаров считает главным конкурентом КХЛ Мир Российскую Премьер-Лигу.

«Континентальная лига вышла на новый уровень, интересных матчей всё больше, неожиданные результаты есть в каждом туре. Однако, помимо классной картинки и качественной игры, в наши дни нужно максимально использовать возможности интернета и социальных сетей. Агрессивная политика в интернете, несомненно, добавит каждому клубу узнаваемости, популярности, новых болельщиков, в том числе из других городов и стран. Продукт тут же станет качественнее и привлекательнее. Но давайте скажем честно: не все клубы это в полной мере понимают. Кто-то ограничивается пресс-конференциями главных тренеров. И, наоборот, есть явные лидеры в медиасфере, с которых можно брать пример.

На мой взгляд, главным конкурентом КХЛ в мире спорта сейчас является РПЛ. Не НХЛ: всё-таки это другой континент, часовой пояс, уровень. КХЛ борется за болельщика и телевизионные трансляции именно с футболом, поэтому в плане раскрутки хоккейной лиги на просторах интернета ещё бездонная бочка работы. Думаю, было бы неплохо придумать специальный медийно-информационный департамент КХЛ. Мотивировать клубы, особенно из дальних уголков нашей необъятной родины, больше уделять внимания интернету и медиатехнологиям. Важно понимать, что современный спорт и интернет в нынешнее время неразделимы. Это базовые и зависящие друг от друга вещи», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

