Перенесено время начала матча московского «Динамо» со СКА 8 ноября

Пресс-служба московского «Динамо» сообщила о переносе времени начала матча со СКА 8 ноября. Игра начнётся позже — в 19:30 мск.
«Перенос времени связан с проведением футбольного матча на «ВТБ Арене» в этот же день», — сказано в сообщении команды.
Фото: ХК «Динамо»
«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провело 12 матчей, в которых набрало 15 очков. Подопечные Алексея Кудашова располагаются на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 13 очками после 13 матчей занимает девятое место в турнирной таблице Запада.
