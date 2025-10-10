Перенесено время начала матча московского «Динамо» со СКА 8 ноября

Пресс-служба московского «Динамо» сообщила о переносе времени начала матча со СКА 8 ноября. Игра начнётся позже — в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Перенос времени связан с проведением футбольного матча на «ВТБ Арене» в этот же день», — сказано в сообщении команды.

Фото: ХК «Динамо»

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провело 12 матчей, в которых набрало 15 очков. Подопечные Алексея Кудашова располагаются на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 13 очками после 13 матчей занимает девятое место в турнирной таблице Запада.

