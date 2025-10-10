Скидки
Перенесено время начала матча московского «Динамо» со СКА 8 ноября

Комментарии

Пресс-служба московского «Динамо» сообщила о переносе времени начала матча со СКА 8 ноября. Игра начнётся позже — в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
«Перенос времени связан с проведением футбольного матча на «ВТБ Арене» в этот же день», — сказано в сообщении команды.

Фото: ХК «Динамо»

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провело 12 матчей, в которых набрало 15 очков. Подопечные Алексея Кудашова располагаются на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 13 очками после 13 матчей занимает девятое место в турнирной таблице Запада.

Ранее бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин рассказал об игре московского «Динамо» в последнее время.

