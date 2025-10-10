Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В тренерском штабе «Ак Барса» произошли изменения

В тренерском штабе «Ак Барса» произошли изменения
Аудио-версия:
Комментарии

Специалист Константин Шафранов пополнил тренерский штаб «Ак Барса», сообщает пресс-служба казанского клуба.

«Тренер будет отвечать за игру команды в большинстве. Ранее занимавший эту должность Алексей Тертышный покинул клуб по соглашению сторон. Мы благодарим Алексея Викторовича за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении клуба.

«Со старта регулярного чемпионата результативность команды при игре в большинстве была ниже ожидаемой. Для изменения этой ситуации мы пробовали самые разные варианты, однако на льду мы лишь частично видели необходимый эффект. После обсуждения ситуации со всем тренерским штабом принято решение об изменении подхода к работе спецбригад и смене тренера по большинству.

Я благодарен Алексею Викторовичу за совместную работу и высокие профессиональные качества. И особенно ценю его готовность всегда действовать в интересах команды.

Константин Шафранов − специалист с большим и успешным опытом в ведущих клубах лиги и сборной страны. Давно знакомы с ним, уже обсудили текущую ситуацию в команде и с сегодняшнего дня приступаем к совместной работе», — заявил главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

Материалы по теме
Артюхин: последние победы «Ак Барса» ни о чём не говорят
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android