Хоккей

«Адмирал» заключил соглашение с защитником Русланом Педаном

«Адмирал» заключил соглашение с защитником Русланом Педаном
«Адмирал» заключил соглашение до конца сезона-2025/2026 с 30-летним защитником Русланом Педаном. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

В юниорском возрасте игрок обороны выступал в североамериканских лигах. В КХЛ дебютировал в составе ХК «Сочи» в сезоне-2016/2017. Имеет опыт игры за дальневосточные клубы — два сезона провёл в стане хабаровского «Амура». Кроме этого, выступал за «Спартак» и рижское «Динамо». Последние два сезона защищал цвета «Витязя», один из которых стал самым результативным в карьере — 19 (7+12) очков в 59 матчах.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Педан сыграл 300 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 42 результативные передачи с показателем полезности «-65».

