Главная Хоккей Новости

Макдэвид — главный фаворит на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ, Кучеров делит третье место

Комментарии

Журналист Дэн Розен на официальном сайте Национальной хоккейной лиги представил главных претендентов на «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку регулярки.

Рейтинг составлен пол результатами опроса экспертов официального сайта, баллы распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

В список вошли российские нападающие Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг», Кирилл Капризов из «Минеесоты Уайлд» и Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз».

Полный список главных фаворитов на «Харт Трофи» выглядит следующим образом:

Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз» – 62 балла (9 первых мест).
Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш» – 54 (3).
Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс» – 23 (1).
Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 23 (1).
Джек Айкел, «Вегас Голден Найтс» – 15 (1).
Леон Драйзайтль, «Эдмонтон»– 11.
Митчелл Марнер, «Вегас» – 10.
Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд» – 8.
Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз» – 4.
Микко Рантанен, «Даллас Старз» – 4.
Себастьян Ахо, «Каролина Харрикейнз» – 3.
Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз» – 2.
Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс» – 2.
Сидни Кросби, «Питтсбург Пингвинз» – 1.
Ник Судзуки, «Монреаль Канадиенс» – 1.
Клейтон Келлер, «Юта Мамонт» – 1.
Кейл Макар, «Колорадо» – 1.

