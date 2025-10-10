Хохлачёв ответил на вопрос, будет ли праздновать гол в ворота «Спартака»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хохлачёв ответил на вопрос, будет ли праздновать гол в ворота родного «Спартака». Напомним, очная встреча команд состоится сегодня, 10 октября, в Москве.

«Ничего доказывать «Спартаку» в этом матче не собираюсь. Это игра против моей родной команды, которая меня воспитала, поэтому эмоции будут особенные. Буду ли я праздновать гол, если забью «Спартаку»? Главное — забить, а там разберёмся», — приводит слова Хохлачёва ТАСС.

Хохлачёв перешёл в «Салават Юлаев» из «Лады» в нынешнем сезоне, за тольяттинский клуб он сыграл три матча. 25 сентября было объявлено о подписании 32-летним игроком просмотрового контракта с «Салаватом Юлаевым». 6 октября уфимский клуб объявил о подписании полноценного контракта. Хохлачёв является лучшим бомбардиром «Спартака» в КХЛ, установив этот рекорд в сентябре 2022 года.