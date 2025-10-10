Скидки
Металлург — Торпедо: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 17:00 мск

Комментарии

Сегодня, 10 октября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и нижегородским «Торпедо». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Магнитогорский «Металлург» на данный момент занимает первое место Восточной конференции КХЛ, набрав 22 очка после 13 встреч. «Торпедо» с 17 баллами после 14 матчей располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Это будет вторая встреча команд в нынешнем сезоне. 7 октября в Нижнем Новгороде сильнее был «Металлург» со счётом 5:1.

