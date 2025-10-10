Скидки
Главная Хоккей Новости

Автомобилист — Авангард: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 17:00 мск

Комментарии

Сегодня, 10 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Екатеринбурге состоится встреча между местным «Автомобилистом» и омским «Авангардом». Матч на стадионе «УГМК-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Автомобилист» — «Авангард» 10 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«Автомобилист» имеет серию из пяти побед. С 19 очками после 14 сыгранных встреч уральский клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 18 очками в активе располагается на третьей строчке в таблице Востока.

Новости. Хоккей
