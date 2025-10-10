«Автомобилист» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 10 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Екатеринбурге состоится встреча между местным «Автомобилистом» и омским «Авангардом». Матч на стадионе «УГМК-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 октября 2025, пятница. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Автомобилист» имеет серию из пяти побед. С 19 очками после 14 сыгранных встреч уральский клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 18 очками в активе располагается на третьей строчке в таблице Востока.