КХЛ подробно рассказала о формировании рейтинга клубов по итогам сезона-2024/2025

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги подробно рассказала о формировании рейтинга клубов по итогам сезона-2024/2025.
С сезона-2024/2025 в учёте рейтинга не используется показатель «Исполнение норм технического регламента», вес параметра (5%) был добавлен к показателю «Работа со СМИ и активность в социальных сетях». Все параметры разбиты на четыре блока, затрагивающие различные сферы деятельности клубов:
Фото: КХЛ
Спортивные достижения (20%) и стоимость спортивного результата (20%):
Фото: КХЛ
Государственное финансирование (10%) и несвоевременная оплата труда хоккеистов (5%):
Фото: КХЛ
Посещаемость и заполняемость арен (10%):
Фото: КХЛ
Сервисы для зрителей (5%):
Фото: КХЛ
ТВ-индекс (10%):
Фото: КХЛ
Доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания (10%):
Фото: КХЛ
Работа со СМИ и активность в социальных сетях (10%):
Фото: КХЛ
Итоговая оценка:
Лидером рейтинга по итогам сезона-2024/2025 стал ярославский «Локомотив». В предыдущие годы лидерами становились петербургский СКА, финский «Йокерит», московский ЦСКА и магнитогорский «Металлург».
Более подробную информацию о рейтинге клубов КХЛ можно получить по ссылке.