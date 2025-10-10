Скидки
Хоккей Новости

КХЛ подробно рассказала о формировании рейтинга клубов по итогам сезона-2024/2025

Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги подробно рассказала о формировании рейтинга клубов по итогам сезона-2024/2025.

С сезона-2024/2025 в учёте рейтинга не используется показатель «Исполнение норм технического регламента», вес параметра (5%) был добавлен к показателю «Работа со СМИ и активность в социальных сетях». Все параметры разбиты на четыре блока, затрагивающие различные сферы деятельности клубов:

Фото: КХЛ

Спортивные достижения (20%) и стоимость спортивного результата (20%):

Фото: КХЛ

Государственное финансирование (10%) и несвоевременная оплата труда хоккеистов (5%):

Фото: КХЛ

Посещаемость и заполняемость арен (10%):

Фото: КХЛ

Сервисы для зрителей (5%):

Фото: КХЛ

ТВ-индекс (10%):

Фото: КХЛ

Доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания (10%):

Фото: КХЛ

Работа со СМИ и активность в социальных сетях (10%):

Фото: КХЛ

Итоговая оценка:

Лидером рейтинга по итогам сезона-2024/2025 стал ярославский «Локомотив». В предыдущие годы лидерами становились петербургский СКА, финский «Йокерит», московский ЦСКА и магнитогорский «Металлург».

Более подробную информацию о рейтинге клубов КХЛ можно получить по ссылке.

