Крикунов: без Романа Ротенберга стало пресно, КХЛ потеряла изюминку

Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов оценил выступление СКА в нынешнем сезоне и заявил, что лига потеряла «изюминку» в связи с отсутствием Романа Ротенберга на тренерском мостике.
— У СКА пять поражений подряд, есть ли предпосылки для увольнения Ларионова?
— Да нет, конечно, всё будет нормально!
— Пока результата нет…
— Ну пока… У нас тоже нет результата. Мы то, по крайней мере, знаем в чем дело, хотя бы. Я думаю, что и он знает в чём там дело.
— Получается, что СКА ошибся, уволив Ротенберга?
— Не знаю. Без Романа как-то скучно стало, знаете ли, лига потеряла как бы такое… знаете…
— Изюминку.
— Да! Стало пресно, пресно как-то стало.
— Что надо сделать армейцам для исправления ситуации?
— Это надо быть внутри, чтобы ответить на этот вопрос. Почему я и говорю, что не знаю, что нужно делать. Это другой клуб, другие игроки, все — другое. Нужно находиться внутри клуба, чтоб точно знать, — приводит слова Крикунова «Спорт день за днём».