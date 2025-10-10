Крикунов: без Романа Ротенберга стало пресно, КХЛ потеряла изюминку

Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов оценил выступление СКА в нынешнем сезоне и заявил, что лига потеряла «изюминку» в связи с отсутствием Романа Ротенберга на тренерском мостике.

— У СКА пять поражений подряд, есть ли предпосылки для увольнения Ларионова?

— Да нет, конечно, всё будет нормально!

— Пока результата нет…

— Ну пока… У нас тоже нет результата. Мы то, по крайней мере, знаем в чем дело, хотя бы. Я думаю, что и он знает в чём там дело.

— Получается, что СКА ошибся, уволив Ротенберга?

— Не знаю. Без Романа как-то скучно стало, знаете ли, лига потеряла как бы такое… знаете…

— Изюминку.

— Да! Стало пресно, пресно как-то стало.

— Что надо сделать армейцам для исправления ситуации?

— Это надо быть внутри, чтобы ответить на этот вопрос. Почему я и говорю, что не знаю, что нужно делать. Это другой клуб, другие игроки, все — другое. Нужно находиться внутри клуба, чтоб точно знать, — приводит слова Крикунова «Спорт день за днём».