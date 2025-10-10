Скидки
Главная Хоккей Новости

Динамо М — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 19:30 мск

Комментарии

Сегодня, 10 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между местным «Динамо» и ЦСКА. Матч на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва » начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провело 12 матчей, в которых набрало 15 очков. Подопечные Алексея Кудашова располагаются на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 13 баллами после 12 игр находится на восьмом месте в таблице Запада. В первой игре сезона между командами сильнее были армейцы со счётом 6:2.

