«Динамо» М — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 10 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между местным «Динамо» и ЦСКА. Матч на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва » начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провело 12 матчей, в которых набрало 15 очков. Подопечные Алексея Кудашова располагаются на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 13 баллами после 12 игр находится на восьмом месте в таблице Запада. В первой игре сезона между командами сильнее были армейцы со счётом 6:2.