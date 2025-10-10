«Спартак» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 10 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между местным «Спартаком» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Матч на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 октября 2025, пятница. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Спартак» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 13 матчей, в которых набрал 15 очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» в текущем сезоне КХЛ сыграл 11 матчей, набрал восемь очков и занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Это будет первая из двух запланированных встреч команд в регулярке.