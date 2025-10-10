Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Спартак — Салават Юлаев: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 19:30 мск

«Спартак» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 19:30 мск
Комментарии

Сегодня, 10 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между местным «Спартаком» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Матч на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 13 матчей, в которых набрал 15 очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» в текущем сезоне КХЛ сыграл 11 матчей, набрал восемь очков и занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Это будет первая из двух запланированных встреч команд в регулярке.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Материалы по теме
Кудашов — после 4:1: хочу сказать, что мне очень понравился «Салават Юлаев»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android