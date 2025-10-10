Марушев: Дорофеева поставили в «офис Овечкина», ну он и давай швырять шайбу!

Экс-нападающий системы «Вегас Голден Найтс» Максим Марушев высказался об игре российского форварда «золотых рыцарей» Павла Дорофеева, на счету которого четыре шайбы в первых двух играх нового сезона НХЛ.

«Когда я только приехал в «Вегас», первое, что бросилось в глаза — у Паши очень классный бросок. Он умел находить лазейки, бросал именно туда, чуйка голевая у него была. С каждым матчем он добавлял, приносил всё больше пользы команде.

Дорофеев — спокойный, скромный, трудолюбивый. Было видно, что он прямо горел на льду. Когда что-то не получалось, злился, естественно. Спортивная злость уже была. Постоянно работал, совершенствовался, росли игровое время и уверенность. Плюс поставили в большинство. В АХЛ он играл на бампере [среднем пятаке], но хотел получить шанс сыграть с края в большинстве, чтобы по максимуму использовать свой бросок. И вот в НХЛ его поставили именно туда, в «офис» Овечкина, только с другого края, ну и он начал её туда швырять.

Мне очень нравилось с ним играть в звене, и это не только из-за того, что мы русскоговорящие. С Пашей было легко играть, и я был рад, когда нас ставили в одно звено. Потенциал у Паши очень высокий, если ему будут так же доверять, то он будет реализовывать свои шансы. Думаю, он вырастет в отличного игрока и надолго закрепится в НХЛ. Мой прогноз по его шайбам в сезоне — где-то 40», — цитирует Марушева Metaratings.