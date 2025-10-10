«Я не имею никакого отношения к политике». Остин Вагнер — об игре в России

Нападающий «Шанхайских Драконов» Остин Вагнер высказался об игре в России, заявив, что не думал о политике, переходя в клуб КХЛ.

«Я не имею никакого отношения к политике и не имею никакого мнения по этому поводу. Я здесь просто для того, чтобы играть в хоккей и наслаждаться тем, что может предложить Россия. Мне, конечно, всё нравится, я знаю многих ребят, которые здесь играли. Просто быть здесь, общаться с ребятами — это здорово. Так что, знаете, моя реакция — отличная. Я хотел приехать, но был взволнован», — приводит слова Вагнера ТАСС.

Ранее форвард «Шанхайских Драконов» Ник Меркли рассказал о втором голе китайской команды в ворота минского «Динамо» (3:2), который судьи засчитали в первом перерыве.