Евгений Малкин вышел на пятое место по очкам среди европейцев в истории НХЛ

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3) записал на свой счёт три результативные передачи.

Как сообщает аккаунт TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Малкин набрал 1351 (514+837) очко в 1215 играх и обошёл Матса Сундина (1349 очков) в топ-5 среди европейских игроков в истории лиги, заняв пятое место. Выше Малкина в данном списке находятся Яри Курри (1398), Теэму Селянне (1457), Александр Овечкин (1623) и Яромир Ягр (1921).

Кроме того, Евгений вышел на 30-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. На 29-м месте – Ги Лефлёр (1353), на 28-м – Брендан Шенахан (1354).

Ранее Малкин повторил достижение Марио Лемье за «Питтсбург» 25-летней давности.