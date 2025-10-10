Скидки
Главная Хоккей Новости

Евгений Малкин вышел на пятое место по очкам среди европейцев в истории НХЛ

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3) записал на свой счёт три результативные передачи.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Ракелль (Малкин, Кросби) – 03:23 (pp)     1:1 Друен (Шефер) – 12:02     1:2 Палмьери (Барзал, Мейфилд) – 24:04     2:2 Брунике (Холландер, Новак) – 25:41     3:2 Кросби (Малкин, Ракелль) – 28:58 (pp)     3:3 Шабанов (Хольмстрём) – 39:19     4:3 Бразо (Малкин, Манта) – 54:21    

Как сообщает аккаунт TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Малкин набрал 1351 (514+837) очко в 1215 играх и обошёл Матса Сундина (1349 очков) в топ-5 среди европейских игроков в истории лиги, заняв пятое место. Выше Малкина в данном списке находятся Яри Курри (1398), Теэму Селянне (1457), Александр Овечкин (1623) и Яромир Ягр (1921).

Кроме того, Евгений вышел на 30-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. На 29-м месте – Ги Лефлёр (1353), на 28-м – Брендан Шенахан (1354).

Ранее Малкин повторил достижение Марио Лемье за «Питтсбург» 25-летней давности.

