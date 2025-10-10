Скидки
Марио Лемье поздравил Кросби, Малкина и Летанга с 20-м совместным сезоном в НХЛ

Легендарный канадский экс-нападающий Марио Лемье поздравил лидеров «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, Евгения Малкина и Криса Летанга с 20-м совместным сезоном в НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

После матча с «Нью-Йорк Айлендерс» Марио Лемье посетил раздевалку «Питтсбурга» и поздравил игроков. Клуб опубликовал видео, где Лемье позирует с Кросби, Малкиным, Летангом и сыном Евгения, Никитой Малкиным.

«Это уникальный случай, учитывая, как долго мы играем вместе. То, через что мы прошли… Надеюсь, болельщики и организация почувствовали, как много для нас, игроков, значит быть частью команды так долго», — заявил Сидни Кросби.

Перед матчем с «островитянами» на кубе под сводами арены показали видео с лучшими моментами игроков за 20 лет. За этот период Малкин, Кросби и Летанг трижды выиграли Кубок Стэнли – в 2009, 2016 и 2017 годах.

Евгений Малкин вышел на пятое место по очкам среди европейцев в истории НХЛ
