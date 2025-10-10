Скидки
Хоккей

Владимир Плющев раскритиковал селекционную работу «Трактора»

Владимир Плющев раскритиковал селекционную работу «Трактора»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выступил с критикой селекционной работы челябинского «Трактора».

— Селекционная политика Челябинска вызывает очень большие вопросы. На личные очки, а не на результат играют новые легионеры «Трактора» Дюбе и Ливо, странное впечатление производит новый вратарь Дриджер. Как следствие – рыхлая игра всей команды и гостевая серия из четырёх поражений.

Судя по прессе, Челябинск судорожно ищет за океаном нового спасителя – Ремпала. Но это не солидный курс, а перебор наугад, шарахания. Не проще ли было сохранить того же Коростелёва?

— Это вопрос к генеральному менеджеру?
— И к нему, и к тренеру Гру. Хоккей «Трактора», может, и эффектный, с постоянными провалами и подъёмами, но достаточно примитивный, к которому соперники уже привыкли.

Похоже, ничего нового канадский тренерский штаб предложить не может – и занимается банальным перебором игроков. В этот примитив не вписался не только Коростелёв, нет прогресса у Светлакова, других российских форвардов. Что ж, Челябинску в его нынешнем состоянии остается надеяться только на очередного Ремпала, — приводит слова Плющева Russia-Hockey.

