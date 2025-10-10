«Автомобилист» — «Авангард»: составы команд на матч КХЛ-2025/2026

Сегодня, 10 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Екатеринбурге состоится встреча между местным «Автомобилистом» и омским «Авангардом». Матч на стадионе «УГМК-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Состав «Автомобилиста»:

Фото: ХК «Автомобилист»

Состав «Авангарда»:

Фото: ХК «Авангард»

«Автомобилист» имеет серию из пяти побед. С 19 очками после 14 сыгранных встреч уральский клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 18 очками в активе располагается на третьей строчке в таблице Востока.