Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кузнецов дебютирует за «Металлург» в матче с «Торпедо». Форвард выйдет в четвёртом звене

Кузнецов дебютирует за «Металлург» в матче с «Торпедо». Форвард выйдет в четвёртом звене
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий Евгений Кузнецов дебютирует за «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо». Игрок выйдет в четвёртом звене. Встреча состоится сегодня, 10 октября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» и начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Перерыв
0 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Соколов (Виноградов, Журавлёв) – 19:48 (5x5)    

Состав «Металлурга»:

Фото: ХК «Металлург»

Кузнецов перебрался в «Металлург» 1 октября 2025 года. В прошлом сезоне 33-летний нападающий выступал за санкт-петербургский СКА. В регулярном сезоне-2025/2026 КХЛ Кузнецов провёл 39 матчей и набрал 37 (12+25) очков.

Магнитогорский клуб на данный момент занимает первое место в Восточной конференции КХЛ, набрав 22 очка после 13 встреч. «Торпедо» с 17 очками после 14 матчей располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Кузнецов — официально в «Металлурге»! Там Евгений будет получать на уровне игроков из ВХЛ
Кузнецов — официально в «Металлурге»! Там Евгений будет получать на уровне игроков из ВХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android