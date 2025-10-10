Кузнецов дебютирует за «Металлург» в матче с «Торпедо». Форвард выйдет в четвёртом звене

Нападающий Евгений Кузнецов дебютирует за «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо». Игрок выйдет в четвёртом звене. Встреча состоится сегодня, 10 октября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» и начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Состав «Металлурга»:

Фото: ХК «Металлург»

Кузнецов перебрался в «Металлург» 1 октября 2025 года. В прошлом сезоне 33-летний нападающий выступал за санкт-петербургский СКА. В регулярном сезоне-2025/2026 КХЛ Кузнецов провёл 39 матчей и набрал 37 (12+25) очков.

Магнитогорский клуб на данный момент занимает первое место в Восточной конференции КХЛ, набрав 22 очка после 13 встреч. «Торпедо» с 17 очками после 14 матчей располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.