Нападающий «Автомобилиста» Кёртис Волк вернулся в состав команды после травмы

Нападающий «Автомобилиста» Кёртис Волк вернулся в состав команды после повреждения, полученного в предсезонном товарищеском матче с нижегородским «Торпедо» (3:4 Б). Игрок выйдет на лёд в четвёртом звене в игре регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом». Встреча состоится сегодня, 10 октября, в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» и начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Казахстанский хоккеист канадского происхождения выступает за «Автомобилист» с 2022 года. В текущем сезоне Волк пока не провёл ни одного матча из-за травмы.

Отметим, что в заявке на игру отсутствует нападающий Александр Шаров.

«Автомобилист» имеет серию из пяти побед. С 19 очками после 14 сыгранных встреч уральский клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 18 очками в активе располагается на третьей строчке в таблице Востока.