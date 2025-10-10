Скидки
Нападающий «Северстали» Аймурзин назвал топ-3 вратарей КХЛ

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин назвал имена трёх вратарей Континентальной хоккейной лиги, которым тяжелее всего забить.

– Самонов, Подъяпольский и пускай Самойлов будет.

– Какие слабые места есть у Самойлова?
– Нет, он хороший вратарь. Не знаю, так тяжело ответить. Надо в моменте смотреть. Я за этим особо никогда не следил.

– Готовый вратарь для Национальной хоккейной лиги?
– Да, они все могут быть там, – приводит слова Аймурзина Legalbet.

В текущем сезоне 23-летний форвард набрал 5 (1+4) очков в 11 матчах. Всего в рамках лиги нападающий сыграл 1176 встреч, в которых забросил 56 шайб и сделал 71 результативную передачу, заработав 127 очков.

